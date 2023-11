Procon RN orienta consumidores para uma Black Friday consciente e segura

Com a proximidade da Black Friday, que acontece no próximo dia 24 de novembro, o Procon/RN reforça seu compromisso em orientar os consumidores sobre práticas seguras e conscientes durante esse período de promoções intensas.

Segundo o Subcoordenador de Promoção e Defesa do Consumidor do Procon/RN, Oberdan Medeiros, o consumidor deve fazer uma lista de produtos que realmente precisa. “Após listar os produtos, o consumidor deve realizar uma pesquisa na data de hoje. Para isso, ele pode utilizar ferramentas gratuitas que fazem esse comparativo de preço antes da Black Friday e no momento da Black Friday”, declarou Oberdan.

A terceira dica está relacionada ao frete do produto. “Muitas vezes, o consumidor compra através do site da empresa, e quando coloca o produto no carrinho virtual, identifica um aumento no frete, onde, na verdade, aquele desconto que o fornecedor deu no produto foi compensado no frete. Isso é o que chamamos de desconto maquiado”, conclui Oberdan.

Além disso, é recomendado que o consumidor faça uma pesquisa de preços em sites oficiais. Outra dica importante é referente ao índice de resolutividade da empresa, que pode ser pesquisado através do aplicativo do consumidor.gov.br, e às políticas de trocas do estabelecimento.

O PROCON-RN está à disposição para esclarecer dúvidas e receber reclamações durante esse período, através do número (84) 98147-3498. Além disso, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos e Cidadania e do Procon Legislativo, uniu-se ao Procon Estadual para realizar ações conjuntas no Rio Grande do Norte.

*Cronograma*

Dia 23 (quinta-feira) das 10h às 15h – Partage Norte Shopping

Dia 24 (sexta-feira) das 10h às 15h – Área externa do Midway (ao lado da STTU).