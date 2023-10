Procon RN compartilha dicas para compras de brinquedos no dia das crianças

Com a chegada do dia das crianças se aproximando, o Procon RN está empenhado em garantir que os consumidores estejam bem informados e protegidos durante suas compras de presentes para as crianças. Para ajudar os pais e responsáveis a fazerem compras conscientes e seguras, o Procon RN compartilha dicas:

Verifique a qualidade e segurança: Ao escolher um brinquedo, certifique-se de que ele possui o selo do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o que garante que o produto foi testado e atende aos padrões de segurança. Faça pesquisas de preços: Antes de comprar, compare preços em diferentes lojas físicas e online. Lembre-se de que nem sempre o preço mais baixo é a melhor opção, pois a qualidade e a segurança também são importantes. Leia as etiquetas e rótulos: Certifique-se de ler as informações do produto, como faixa etária recomendada, composição, instruções de uso e eventuais advertências. Isso ajuda a escolher o brinquedo mais adequado para a idade da criança. Evite brinquedos com peças pequenas: Brinquedos com peças pequenas podem representar um risco de engasgamento para crianças pequenas. Verifique se o brinquedo é adequado para a idade da criança. Guarde os comprovantes de compra: Mantenha os recibos ou notas fiscais das compras, pois eles são essenciais em caso de problemas com o produto ou necessidade de devolução. Fique atento às promoções: Desconfie de preços muito abaixo do mercado e de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Essas podem ser tentativas de fraude. Compre com antecedência: Evite deixar suas compras para a última hora, pois isso pode limitar suas opções e levar a decisões apressadas.

O Procon RN está comprometido em proteger os direitos dos consumidores e em assegurar que as compras para o Dia das Crianças sejam uma experiência segura e satisfatória. Caso os consumidores encontrem produtos com problemas de qualidade ou irregularidades, o Procon RN está disponível para prestar assistência e orientação.

Para mais informações e suporte, os consumidores podem entrar em contato com o Procon RN pelo telefone (84)98147-3498.

Sobre o Procon RN

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio Grande do Norte (Procon RN) é um órgão estadual cuja missão é proteger e defender os direitos dos consumidores no estado, promovendo a educação e conscientização dos cidadãos sobre seus direitos e deveres nas relações de consumo.