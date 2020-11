Procon lança cartilha com orientações para compras na Black Friday

De olho na Black Friday, que ocorre neste mês de novembro, o Procon do Rio de Janeiro elaborou uma cartilha com dicas para consumidores que irão aproveitar os descontos em lojas físicas ou online.

Uma das recomendações do Procon é que o consumidor pesquise os preços de produtos em sites e lojas diferentes. A pesquisa serve como parâmetro para avaliar se as mercadorias estão, de fato, com valores promocionais, já que fornecedores aumentam o custo do produto com antecedência para simular descontos.

O material também servirá como guia para os comerciantes ficarem atentos aos procedimentos de preços, oferta, garantia, troca e segurança do site. Além da cartilha, desde setembro o Procon do Rio de Janeiro monitora os preços dos principais produtos vendidos na Black Friday para ajudar consumidores a comparar se os itens realmente estão com desconto. Segundo o órgão do poder Executivo, o material será publicado em breve nas redes sociais.

Fonte: Brasil 61