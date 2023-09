Procon alerta população para possível tentativa de golpe que usa o nome do órgão

O Procon Municipal de Mossoró alerta a população acerca da possibilidade de tentativa de golpe envolvendo o nome do órgão. O objetivo do Procon é impossibilitar o êxito dessas supostas ilicitudes.

Mytchelly Paiva, coordenadora do Procon Municipal, conta que, desde junho deste ano, diversos Procons pelo Brasil têm tomado conhecimento de ocorrências de e-mails e mensagens via celular com links, informando referir-se a processos do órgão envolvendo pessoas físicas ou empresas, induzindo a caírem em suposto golpe. Essa prática tem se repetido em Mossoró. Os primeiros relatos recebidos pelo Procon municipal remontam ao mês de agosto deste ano.

“Desde junho, em alguns estados, tem acontecido tentativas de golpes usando o nome dos Procons, enviando links ou solicitando comprovantes de pagamento ou boletos. Eles induzem as pessoas a acreditarem que é alguma aplicação de multa ou algo envolvendo o Procon. Por exemplo: começa com uma notificação e leva o consumidor e empresa a acharem que há algum processo. Então, não leem novamente e por desconhecimento, acabam caindo em golpe”, explicou.

Para evitar que pessoas físicas e empresas sejam prejudicadas por esse tipo de ilicitude, Mytchelly pontua algumas orientações. “É importante que pessoas físicas e empresas entrem em contato conosco para saberem se esses e-mails advêm do Procon-Mossoró. O Procon Municipal dispõe de um e-mail institucional, por isso é importante que as pessoas observem se as mensagens que estão recebendo têm essa origem ou se são fakes”, disse. O e-mail institucional do Procon-Mossoró é [email protected].

A população pode entrar em contato com o Procon-Mossoró para se certificar da origem da mensagem recebida, pelo telefone (84) 3315-5049 e também WhatsApp através do número (84) 99655-5384.