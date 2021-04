Processo Seletivo Simplificado da Saúde encerra inscrições hoje

Termina nesta quinta-feira, 29, o prazo de inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação emergencial e temporária de profissionais com funções específicas para a Secretaria Municipal de Saúde. O concurso tem contrato de trabalho por tempo determinado, de até 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Além de gratuito, o processo é aberto a todo cidadão que preencher os requisitos exigidos em cada modalidade ofertada. Para participar da seleção, interessados devem realizar a inscrição seguindo as orientações do Edital e do sistema disponibilizado. Cada candidato só pode concorrer em uma categoria.

O concurso oferta 313 vagas, para cargos de nível médio, com salários entre R$1.288,28 até R$3.828,34, e estará recebendo inscrições até às ás 23:59min. Para acessar formulário online: https://concursos.prefeiturademossoro.com.br/concursos/pss-saude-2021/instrucao