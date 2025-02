Principal unidade de saúde da Região Oeste, Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) apresenta números referentes a janeiro

O Hospital Regional Tarcício Maia (HRTM), em Mossoró, atendeu neste último mês de janeiro pacientes de 48 municípios da região Oeste do Rio Grande do Norte e também do estado vizinho, o Ceará, sendo que Mossoró lidera o ranking, com 541 ocorrências, seguidas por Assu, com, 95 pacientes atendidos; Baráuna, com 72; Apodi, com 61 atendimentos; Areia Branca, com 58 e Caraúbas, com 45 intercorrência.

Os demais municípios, juntos, somaram 1.279 atendimentos, somando assim 2.151 pacientes em situações de urgência e emergência, tanto clínicas quanto cirúrgicas atendidas pelo HRTM em momentos cruciais.

Distribuídos nas diversas áreas atendidas pelo HRTM foram 686 casos de cirurgias gerais e também 686 de ortopedia clínica e cirúrgica; 641 atendimentos de clínica médica e 238 nas demais especialidades.

“Esses números representam mais do que estatísticas. São vidas que passaram por nossas portas e encontraram acolhimento, dedicação e cuidado. Seguimos firmes na missão de oferecer saúde com qualidade a quem precisa.” Comenta Saudade Azevedo, Coordenadora das Unidades Hospitalares da II Macrorregião de Saúde Do RN (II, VI e VIII Regiões do Oeste do Rio Grande do Norte).