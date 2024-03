Principal suspeito de envolvimento na morte do prefeito de São José de Campestre chega ao RN

O principal suspeito de envolvimento na morte do prefeito de São José de Campestre, chegou ao Rio Grande do Norte, na noite desta sexta-feira (15). Vando Fernandes Gomes de 22 anos, foi preso em São Paulo e foi conduzindo ao Estado, por uma equipe da DECAC, sob o coordenação do delgado Odilon Teodósio

Vandinho como é mais conhecido, foi conduzido para uma penitencia do estado que não trave a localização revelada.

Segundo as informações, Vando Fernandes Gomes, “o Vandinho”, é chefe local de uma facção criminosa interestadual e teria decidido matar o prefeito por causa do apoio institucional de Neném Borges às ações policiais no município de São José do Campestre/RN.

O investigado foi conduzido ao sistema prisional e agora ficará à disposição da Justiça.

O prefeito do município de São José do Campestre, Joseilson Borges da Costa (MDB), conhecido como Neném Borges, foi assassinado a tiros dentro da própria casa na madrugada do dia 19 de abril do ano passado.

De acordo com testemunhas, criminosos invadiram a residência por volta de meia noite e atiraram contra ele, que estava no sofá.

