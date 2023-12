Primeiro mandato coletivo assume vaga de vereador na Câmara de Natal

O Juntas por Natal, composto por 4 mulheres, alcançou a primeira suplência do PSOL nas eleições de 2020 e substituirá por 31 dias o vereador Robério Paulino, que está de licença médica.

Por g1 RN

01/12/2023 18h49 Atualizado há uma hora

Juntas por Natal (PSOL) é o primeiro mandato coletivo a assumir uma vaga de vereador na Câmara de Natal — Foto: Foto: Divulgação

Juntas por Natal (PSOL) é o primeiro mandato coletivo a assumir uma vaga de vereador na Câmara de Natal — Foto: Foto: Divulgação

Pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Natal, um mandato coletivo assumiu uma vaga na Casa. O Juntas por Natal (PSOL), composto somente por mulheres, substituirá por 31 dias o vereador Robério Paulino, que está de licença por recomendação médica. A passagem do cargo aconteceu nesta sexta-feira (1).

A candidatura coletiva alcançou a primeira suplência do PSOL para vereador nas eleições de 2020, onde conquistou 1.778 votos.

Tendo à frente a pedagoga Camila Barbosa dos Santos, o coletivo Juntas por Natal é composto por Ariane Idalino (estudante de Direito da UERN e militante da Pastoral da Juventude), Cida Dantas (servidora da UFRN e coordenadora geral do SINTEST) e Letícia Corrêa (estudante de Direito da UFRN e ex-coordenadora geral do DCE José Silton Pinheiro).

“Quando montamos essa candidatura lá em 2020, nós queríamos que essa ideia de fazer política personalizada numa única figura que se postura como uma carreira profissional fosse desfeita. A nossa ideia é trazer uma noção de que a política tem que servir a vida das pessoas, que vivem em coletividade na sociedade. Então, para a estrutura que tem hoje um mandato de vereador em Natal, estamos dispostas a dividir de tudo, porque, na verdade, essa já é a maneira com que nós já estamos acostumadas na nossa militância. Nunca existiu na Câmara Municipal de Natal um mandato coletivo. Um mandato coletivo de quatro mulheres, sendo duas delas negras, LGBT, trabalhadoras, mães. Esse é o nosso perfil. Nós achávamos que cabia dentro do sonho de um mandato, esse mandato coletivo que é histórico”, disse Camila Barbosa.

Primeiro mandato coletivo assume vaga de vereador na Câmara de Natal

O Juntas por Natal, composto por 4 mulheres, alcançou a primeira suplência do PSOL nas eleições de 2020 e substituirá por 31 dias o vereador Robério Paulino, que está de licença médica.

Por g1 RN

01/12/2023 18h49 Atualizado há uma hora

Juntas por Natal (PSOL) é o primeiro mandato coletivo a assumir uma vaga de vereador na Câmara de Natal — Foto: Foto: Divulgação

Juntas por Natal (PSOL) é o primeiro mandato coletivo a assumir uma vaga de vereador na Câmara de Natal — Foto: Foto: Divulgação

Pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Natal, um mandato coletivo assumiu uma vaga na Casa. O Juntas por Natal (PSOL), composto somente por mulheres, substituirá por 31 dias o vereador Robério Paulino, que está de licença por recomendação médica. A passagem do cargo aconteceu nesta sexta-feira (1).

A candidatura coletiva alcançou a primeira suplência do PSOL para vereador nas eleições de 2020, onde conquistou 1.778 votos.

Tendo à frente a pedagoga Camila Barbosa dos Santos, o coletivo Juntas por Natal é composto por Ariane Idalino (estudante de Direito da UERN e militante da Pastoral da Juventude), Cida Dantas (servidora da UFRN e coordenadora geral do SINTEST) e Letícia Corrêa (estudante de Direito da UFRN e ex-coordenadora geral do DCE José Silton Pinheiro).

“Quando montamos essa candidatura lá em 2020, nós queríamos que essa ideia de fazer política personalizada numa única figura que se postura como uma carreira profissional fosse desfeita. A nossa ideia é trazer uma noção de que a política tem que servir a vida das pessoas, que vivem em coletividade na sociedade. Então, para a estrutura que tem hoje um mandato de vereador em Natal, estamos dispostas a dividir de tudo, porque, na verdade, essa já é a maneira com que nós já estamos acostumadas na nossa militância. Nunca existiu na Câmara Municipal de Natal um mandato coletivo. Um mandato coletivo de quatro mulheres, sendo duas delas negras, LGBT, trabalhadoras, mães. Esse é o nosso perfil. Nós achávamos que cabia dentro do sonho de um mandato, esse mandato coletivo que é histórico”, disse Camila Barbosa.

Na passagem do cargo, as quatro vestiram camisetas em protesto ao valor da passagem de ônibus.

“Andamos de coletivo público, sentimos fortemente o aumento da passagem e defendemos que a cidade precisa ser do povo. Essa sempre foi nossa linha de trabalho, devolver a cidade aos cidadãos.” defendeu Camila.

Ainda na solenidade, todas chamaram atenção para a necessidade de trabalhar por uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.

“Nossa coletividade surge diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. A nossa missão vai para além da Câmara Municipal. Está em todos os lugares que ocupamos. Apesar de hoje ser dia 1º de dezembro, os trâmites para essa transição aconteceram durante o Novembro Negro. É importante destacar que com a nossa chegada, o número de mulheres aumenta na Câmara Municipal de Natal. Sobretudo o número de mulheres negras nesse espaço que é tão importante, mas que nos foi negado historicamente por muito tempo. Então, vamos fazer um trabalho também visando a negritude e os povos de terreiro, que achamos que precisam ser representados através dos nossos mandatos”, falou Letícia Correia

O vereador Robério reforçou a confiança no coletivo feminino e destacou o momento histórico para a luta das mulheres e a representação negra na Câmara Municipal.

Primeiro mandato coletivo assume vaga de vereador na Câmara de Natal

O Juntas por Natal, composto por 4 mulheres, alcançou a primeira suplência do PSOL nas eleições de 2020 e substituirá por 31 dias o vereador Robério Paulino, que está de licença médica.

Por g1 RN

01/12/2023 18h49 Atualizado há uma hora

Juntas por Natal (PSOL) é o primeiro mandato coletivo a assumir uma vaga de vereador na Câmara de Natal — Foto: Foto: Divulgação

Juntas por Natal (PSOL) é o primeiro mandato coletivo a assumir uma vaga de vereador na Câmara de Natal — Foto: Foto: Divulgação

Pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Natal, um mandato coletivo assumiu uma vaga na Casa. O Juntas por Natal (PSOL), composto somente por mulheres, substituirá por 31 dias o vereador Robério Paulino, que está de licença por recomendação médica. A passagem do cargo aconteceu nesta sexta-feira (1).

A candidatura coletiva alcançou a primeira suplência do PSOL para vereador nas eleições de 2020, onde conquistou 1.778 votos.

Tendo à frente a pedagoga Camila Barbosa dos Santos, o coletivo Juntas por Natal é composto por Ariane Idalino (estudante de Direito da UERN e militante da Pastoral da Juventude), Cida Dantas (servidora da UFRN e coordenadora geral do SINTEST) e Letícia Corrêa (estudante de Direito da UFRN e ex-coordenadora geral do DCE José Silton Pinheiro).

“Quando montamos essa candidatura lá em 2020, nós queríamos que essa ideia de fazer política personalizada numa única figura que se postura como uma carreira profissional fosse desfeita. A nossa ideia é trazer uma noção de que a política tem que servir a vida das pessoas, que vivem em coletividade na sociedade. Então, para a estrutura que tem hoje um mandato de vereador em Natal, estamos dispostas a dividir de tudo, porque, na verdade, essa já é a maneira com que nós já estamos acostumadas na nossa militância. Nunca existiu na Câmara Municipal de Natal um mandato coletivo. Um mandato coletivo de quatro mulheres, sendo duas delas negras, LGBT, trabalhadoras, mães. Esse é o nosso perfil. Nós achávamos que cabia dentro do sonho de um mandato, esse mandato coletivo que é histórico”, disse Camila Barbosa.

Na passagem do cargo, as quatro vestiram camisetas em protesto ao valor da passagem de ônibus.

“Andamos de coletivo público, sentimos fortemente o aumento da passagem e defendemos que a cidade precisa ser do povo. Essa sempre foi nossa linha de trabalho, devolver a cidade aos cidadãos.” defendeu Camila.

Ainda na solenidade, todas chamaram atenção para a necessidade de trabalhar por uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.

“Nossa coletividade surge diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. A nossa missão vai para além da Câmara Municipal. Está em todos os lugares que ocupamos. Apesar de hoje ser dia 1º de dezembro, os trâmites para essa transição aconteceram durante o Novembro Negro. É importante destacar que com a nossa chegada, o número de mulheres aumenta na Câmara Municipal de Natal. Sobretudo o número de mulheres negras nesse espaço que é tão importante, mas que nos foi negado historicamente por muito tempo. Então, vamos fazer um trabalho também visando a negritude e os povos de terreiro, que achamos que precisam ser representados através dos nossos mandatos”, falou Letícia Correia

O vereador Robério reforçou a confiança no coletivo feminino e destacou o momento histórico para a luta das mulheres e a representação negra na Câmara Municipal.

“Tenho certeza de que o coletivo Juntas me substituirá a altura, fazendo honrar a luta da classe trabalhora, da juventude e da bandeira do PSOL. Durante 3 anos estou em atividade intensa, em todas as lutas sociais da cidade. Uma estafa por excesso de atividades fez meu médico solicitar meu afastamento. Em breve voltarei com energia renovada”, esclareceu o professor.

Eriko Jácome, presidente da Casa, enfatizou que a presença do coletivo nesses 31 dias do afastamento temporário do vereador Robério vai reforçar ainda mais a atuação do Legislativo natalense.

“Infelizmente recebemos o pedido de afastamento do professor Roberto Paulino, um vereador muito atuante da nossa Casa. Com todo o protocolo médico apresentado ao RH da Câmara, empossamos hoje a sua primeira suplente. Uma estudante que vem do movimento estudantil, com 27 anos. Camila chega aqui com um grupo coletivo que representa os votos democráticos que tiveram na última campanha. A todas desse mandato coletivo, só venho aqui desejar boas-vindas. Que nesses próximos 31 dias elas possam se doar com bastante trabalho para o desenvolvimento, fortalecimento e crescimento da nossa cidade. Sejam bem-vindas”, disse o presidente.