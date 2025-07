Primeiro grupo de imigrantes chega à ‘Alcatraz dos jacarés’, centro de detenção na Flórida, diz agência

O primeiro grupo de imigrantes chegou à “Alcatraz dos Jacarés”, novo centro de detenção localizado dentro da região pantanosa dos Everglades, na Flórida, confirmou um porta-voz do procurador-geral do estado à agência de notícias Associated Press (AP) nesta quinta-feira (3).

“Já há pessoas lá”, disse o secretário de imprensa Jae Williams à AP, sem dar mais detalhes sobre o número de detidos ou a data exata da chegada.

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, disse na quarta-feira que a nova prisão, inaugurada pelo presidente Donald Trump na terça, receberia os primeiros detentos nas próximas horas.

“A ‘Alcatraz dos Jacarés’ vai receber hoje à noite centenas de imigrantes ilegais com antecedentes criminais. Próxima parada: de volta para onde vieram”, disse Uthmeier em publicação no X.

O governo Trump não confirmou oficialmente a chegada dos detentos ao local até a última atualização desta reportagem. No entanto, autoridades da Flórida afirmaram durante a visita de Trump que prisioneiros chegariam ao local ainda nesta semana.

A nova prisão, adaptada a partir de uma pista de pouso de treinamento, foi apelidada de “Alcatraz dos jacarés” por ter localização isolada, em uma região de pântano a cerca de 80 quilômetros a oeste de Miami. O nome remete à lendária prisão de Alcatraz, localizada em uma ilha na Baía de São Francisco e desativada em 1963. Segundo a Casa Branca, o complexo será especialmente seguro por estar “cercado por jacarés”.

O projeto da “Alcatraz dos jacarés” tem sido alvo de protestos pelo possível impacto ambiental sobre o pântano, um ecossistema delicado, e por críticas de que Trump estaria tentando usar o local para enviar uma mensagem aos imigrantes no país. Além disso, líderes indígenas se opõem ao projeto por afirmar que a terra é sagrada ali.

O principal argumento do governo Trump para o novo centro de detenção é justamente o isolamento do local —um pântano infestado de mosquitos, cobras píton, jacarés e crocodilos. A Casa Branca espera que isso transmita uma mensagem clara tanto aos detidos quanto ao mundo: as consequências de violar as leis de imigração dos EUA serão severas.

A construção da nova prisão é mais um movimento das rígidas políticas anti-imigração promovidas por Trump desde que retornou à Casa Branca, em janeiro deste ano.

‘Vamos ensiná-los a fugir de jacaré’, diz Trump sobre presos

O presidente Donald Trump inaugurou nesta terça-feira (1º) a “Alcatraz dos jacarés”, novo centro de detenção de imigrantes na região de Everglades, na Flórida, que seu governo abrirá nos próximos dias. Trump disse que “vamos ensiná-los a fugir de um jacaré”, em referência aos futuros detentos do complexo.

A visita de Trump inaugurou a prisão, que deve começar a receber imigrantes presos pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) nos próximos dias, e disse que quer ver mais prisões como essa em outros estados.

Perguntado sobre se mais prisões como a “Alcatraz dos jacarés” seriam necessárias para cumprir sua agenda de deportação em massa, Trump disse que “queremos ver mais prisões em muitos estados, (…) e provavelmente vamos morfá-las em centros permanentes, que até podem servir para o sistema prisional regular”. Ele também afirmou que o governador da Flórida, Ron DeSanctis, está construindo outra prisão como essa, mas não deu mais detalhes.

O centro de detenção está localizado no Parque Nacional dos Everglades, uma reserva biológica de 600 mil hectares localizada no sul da Flórida, e terá capacidade de manter até cinco mil presos. A nova prisão está sendo constituída às pressas e é considerada polêmica nos EUA por ter objetivo de abrigar imigrantes ilegais à espera da deportação em instalações improvisadas em meio às tentativas do governo Trump de acelerar prisões pelo país.

“Olha, cobras são rápidas, jacarés também, nós vamos ensinar eles [detentos] a fugir de um jacaré, como fugir se escaparem da prisão. Não corra em linha reta. Corra assim (faz um movimento em zigue-zague com a mão), e suas chances aumentam em cerca de 1%, tá? Não são boas [chances]”, afirmou Trump antes de embarcar no Air Force One para a Flórida.

No entanto, o “conselho” de Trump não parece ser o mais eficaz. Segundo um site mantido pela Universidade da Flórida, no raro caso de um jacaré iniciar uma perseguição, o melhor a se fazer é correr em linha reta, em uma única direção.