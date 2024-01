Primeiro fim de semana de 2024 no RN deve registrar temperaturas próximas dos 40ºC

O primeiro fim de semana de 2024 no Rio Grande do Norte deverá ser de Sol com céu parcialmente nublado em grande parte do Estado, de acordo com as informações coletadas no Portal Clima Tempo nesta sexta-feira (5). O destaque de maior temperatura vai para Jucurutu, com máxima de 39ºC previsto para o domingo (7).

Natal

Na capital do Estado, o sábado (6) e feriado municipal de Santos Reis será de Sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde, e noite com pouca nebulosidade. Já no domingo o natalense pode esperar Sol com algumas nuvens, e sem chances de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 25ºC e 31ºC.

Mossoró

Para os moradores da Região Oeste, o Portal Clima Tempo aponta a previsão de sábado e domingo de Sol com algumas nuvens e 0% de chance de chuva. As temperaturas devem ficar entre 25ºC e 25ºC durante todo o fim de semana.

Caicó

No Seridó, a expectativa é que o fim de semana inicie com o sábado Sol com algumas nuvens e sem chuvas, e o domingo permaneça com a mesma previsão. A temperatura mínima deverá ser de 25ºC e a máxima de 38ºC.

Jucurutu

Para o Vale do Açu, o sábado e domingo deverão ser de Sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A mínima deverá ser de 26º e a máxima será a maior de todo o Rio Grande do Norte para o fim de semana, com registro previsto de 39ºC.

São Paulo do Potengi

Na Região Agreste, para o sábado está previsto Sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde e Noite com pouca nebulosidade. Enquanto isso, o domingo será de Sol com algumas nuvens e sem chance de chuva. Temperaturas variando entre 24º e 31ºC.