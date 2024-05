Primeira unidade do IERN será inaugurada hoje

A governadora Fátima Bezerra e a secretária de Educação do Estado, Socorro Batista, realizam, às 16h desta segunda-feira (20), a inauguração da primeira unidade do Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN), localizado em Natal.

O IERN Natal é parte do Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) e conta com os cursos de Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Química. As atividades iniciam com quatro turmas, totalizando 160 estudantes.

Com investimentos significativos e uma visão sustentável, o IERN está pronto para promover uma educação mais tecnológica e ambientalmente responsável para os estudantes do Rio Grande do Norte.

SERVIÇO

Inauguração do Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte – Unidade Natal

Data: Segunda-feira (20/05)

Horário: 16h

Local: Av. Capitão-Mor Gouveia, 9688, Bom Pastor, Natal (RN)