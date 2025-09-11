Primeira Turma do STF forma maioria para condenar réus por organização criminosa

Bolsonaro e 7 aliados, entre eles os generais Augusto Heleno e Braga Netto, são julgados por golpe de Estado e outros crimes. Veja aqui detalhes da acusação e como foi o plano golpista.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação de todos os 8 réus. Ele foi acompanhado por Flávio Dino, o 2º a votar. Veja como foram os votos dos ministros.

Fux foi o 3º a analisar as acusações e votou para absolver Bolsonaro de todos os crimes. Com isso, o placar no STF é de 2 a 1 pela condenação do ex-presidente. Veja como foi.

Com o voto de Fux, o STF formou maioria ainda para condenar Cid e Braga Netto. O ministro votou também para absolver Garnier, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira e Ramagem.

A ministra Cármen Lúcia apresenta o seu voto. Em seguida, será a vez do ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma.