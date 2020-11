Primeira parcela de novembro do FPM será depositada hoje

A primeira parcela de novembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) começa a ser depositada nas contas das prefeituras nesta terça-feira (10). Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), em comparação ao mesmo período de 2019, houve um aumento de 21,28% no valor dos repasses, sem considerar a inflação no período.

Ao todo, sem considerar repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), o governo federal irá transferir R$ 4,9 bilhões aos municípios brasileiros.

Reposição de perdas do FPE e FPM é comemorada por entidades ligadas a estados e municípios

No entanto, se compararmos o período de 1º de janeiro a 10 de novembro deste ano com 2019, sem descontar a inflação, a CNM informa que houve um recuo de 4,66% nas transferências do fundo às cidades brasileiras.

Fonte: Brasil 61