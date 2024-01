Primeira natalense de 2024 se chama Milena e pesa quase 3 kgs

O Ano Novo tem o significado de novas oportunidades para muitas pessoas, e nada melhor do que representar um novo começo do que com um nascimento. As duas maternidades do município registraram os seus primeiros nascimentos em 2024. Milena e Ana Clara são as primeiras crianças natalenses que vieram ao mundo no dia 1º de janeiro.

Milena foi a primeira criança a nascer nos serviços de saúde do município de Natal, nasceu no Hospital Maternidade Dr. Araken Irerê Pinto (HMAIP), localizado no Distrito Leste de Natal, de parto natural, já na primeira hora do ano novo, à 0h26. O procedimento aconteceu sob os cuidados do obstetra Thiago Menezes da Silva e da equipe da maternidade e a bebê nasceu pesando 2,910 kg e medindo 47 cm.

Já na Maternidade Professor Leide Morais, o primeiro nascimento também foi de uma menina. A pequena Ana Clara chegou ao mundo às 5h50 da manhã do dia 1º janeiro, pesando 3,446 kg e medindo 51 cm.

A mamãe de Ana Clara, Flávia Augusta da Silva, comenta que chegou à unidade com 8 cm de dilatação, e o parto tinha pretensões de acontecer de forma natural. “Chegamos por volta das 23h horas e tentamos o parto normal, mas a cabecinha dela não conseguiu passar, então foi decidido fazer o parto cesárea”.

“Fiquei muito nervoso aguardando, mas graças a Deus deu tudo certo, e a recuperação está indo bem”, reforça o pai, Mackson Rubens.

Os pais agradecem o atendimento que receberam na unidade localizada no Distrito Norte II. “Queremos parabenizar pelo atendimento e acompanhamento que estamos recebendo na unidade. Desde o porteiro até os médicos, todo mundo foi muito receptivo, nos sentimos muito acolhidos”.