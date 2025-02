Primeira fase da duplicação da BR-304 abrangerá 97 km e terá investimento de R$ 700 milhões, anuncia Fátima

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou que o primeiro trecho da duplicação da BR-304 contemplará 97 quilômetros, abrangendo o trecho entre Mossoró e o final da Reta Tabajara, próximo a Riachuelo. O investimento total da obra será de R$ 700 milhões.

De acordo com a governadora do estado, a obra tem o objetivo de aumentar a segurança e a fluidez no tráfego da rodovia, que interliga todas as regiões do Rio Grande do Norte. O edital de licitação está previsto para ser publicado em 30 de abril, com a contratação da empresa responsável pelas obras em agosto e início da execução já em setembro deste ano.

“A duplicação da BR-304, que é o principal eixo rodoviário do nosso Estado, vai garantir mais segurança e fluidez ao tráfego que interliga todas as regiões do Rio Grande do Norte”, afirmou a governadora.

Fátima reforçou o cronograma da obra e os detalhes da primeira fase do projeto. “A boa notícia é que o edital de licitação está previsto agora para 30 de abril, com a contratação das obras em agosto e início da execução já em setembro. Nessa primeira fase, deputada Isolda, serão contemplados 97 quilômetros, abrangendo o trecho de Mossoró a Sul, do final da reta Tabajara até as proximidades de Riachuelo”, declarou.

A duplicação da BR-304 já foi objeto de discussão em encontros anteriores, com o governo estadual enfatizando a necessidade da obra para melhorar o escoamento de cargas e a mobilidade no estado. A governadora utilizou as redes sociais para reforçar o anúncio: “A duplicação da BR-304 já está virando realidade! O edital de licitação sai em abril, com contratação prevista pra agosto e início das obras já em setembro!”