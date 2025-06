PRF/RN realizará segundo leilão de veículos nesta terça, 17

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Norte realizará, nos dias 17 e 18 de junho, o segundo leilão de veículos retidos de 2025. Serão ofertados ao público 370 veículos, entre automóveis e motocicletas, distribuídos em 176 lotes conservados (com possibilidade de voltar à circulação) e 194 lotes destinados à sucata.

O leilão acontecerá exclusivamente de forma online, por meio do site www.mnleilao.com.br, onde já é possível consultar os lotes disponíveis, visualizar fotos dos veículos e realizar lances. O edital completo (Edital Nº 3/2025/LEILÃO-RN) também está disponível na mesma página, contendo todas as regras, prazos e responsabilidades dos arrematantes.

Os interessados poderão visitar os veículos nos dias 12, 13 e 16 de junho nos seguintes locais:

Caicó/RN – BR-427, km 102, ao lado do Posto do Moinho.

Mossoró/RN – Av. Mota Neto, s/n, Bairro Aeroporto (em frente ao Hospital São Luiz).

Natal/RN – Av. Industrial Francisco da Motta, s/n, Bairro Bom Pastor.

Os veículos com direito à documentação serão entregues sem multas ou débitos anteriores, sendo de responsabilidade do comprador apenas as taxas de transferência do Detran referentes ao ano corrente (2025), além da comissão do leiloeiro (8,75%) e o ICMS sobre o valor do lance.

A PRF orienta os interessados a lerem o edital com atenção antes de participar do leilão.