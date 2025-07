PRF RN divulga balanço das ações no primeiro semestre de 2025

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte (PRF/RN) divulgou, nesta terça-feira (1º), o balanço operacional referente ao primeiro semestre de 2025. Os dados demonstram avanços significativos nas áreas de fiscalização de trânsito, combate à criminalidade e preservação de vidas nas rodovias federais que cruzam o estado.

FISCALIZAÇÃO MAIS EFETIVA

De janeiro a junho, a PRF fiscalizou mais de 71 mil pessoas, o que representa um aumento de 12,75% em relação ao mesmo período de 2024. O número de veículos abordados também cresceu, ultrapassando 64 mil, com um acréscimo de 2,11%.

Um dos destaques foi o crescimento na aplicação de testes de alcoolemia — ferramenta essencial na prevenção de sinistros — que chegou a mais de 55 mil testes realizados, um aumento de 57,18%.

RESULTADOS EXPRESSIVOS NO COMBATE AO CRIME

A atuação da PRF no enfrentamento à criminalidade também apresentou resultados expressivos. Ao longo do semestre, foram 294 veículos recuperados, o que representa um crescimento de 69,77% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No combate ao tráfico de drogas, foram apreendidos mais de 98 kg de cocaína (+39,46%) e 14 kg de maconha, aumento significativo de 270,95%.

Outras apreensões relevantes incluem:

* 30 armas de fogo

* 456 munições

* Mais de 1.200 toneladas de excesso de peso

* Mais de 250 comprimidos de anfetaminas

* Aproximadamente 109.000 maços de cigarros contrabandeados

* Quase 1 milhão de reais em espécie, sem comprovação de origem

MAIS PRISÕES E CUMPRIMENTO DE MANDADOS

No total, 723 pessoas foram detidas no estado durante o semestre. Entre os principais destaques estão o aumento das prisões por embriaguez ao volante (+3,70%) e o cumprimento de mandados de prisão (+8,11%).

Os números reforçam o papel da PRF como força de apoio fundamental ao Poder Judiciário e às demais instituições de segurança pública.

SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS

As ocorrências de roubos de carga apresentaram redução em números absolutos. Em contrapartida, as prisões por esse tipo de crime dobraram, reflexo direto da intensificação das ações preventivas e repressivas da PRF no estado.

COMPROMISSO COM A VIDA E A SEGURANÇA VIÁRIA

Apesar de um aumento pontual no número de acidentes graves, a PRF tem atuado de forma estratégica na intensificação da fiscalização em pontos críticos. As ações contam com apoio de órgãos parceiros, com foco na redução da gravidade dos sinistros e na preservação de vidas nas rodovias federais potiguares.