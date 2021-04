PRF registra redução de acidentes graves durante a Semana Santa no RN

Nesta terça-feira (06), a Polícia Rodoviária Federal apresentou o balanço da Operação Semana Santa, realizada entre a última quinta-feira (1º) e domingo (04). Neste período, o Rio Grande do Norte registrou 20 acidentes em rodovias federais, com redução de 20% no número de acidentes graves e nenhum caso de morte.

Segundo a PRF, foram realizadas ações de policiamento e fiscalização de trânsito em pontos estratégicos visando prevenir a violência no trânsito e garantir mobilidade nas rodovias federais.

Cerca de 3.346 veículos foram fiscalizados durante os quatro dias de operação. A PRF destacou que foram lavrados 1.124 autos de infrações, cujas principais infrações foram: ultrapassagens indevidas (135), falta do uso do capacete (82), não utilização do cinto de segurança ou do dispositivo de segurança para crianças (42), uso de celular ao volante (11) e alcoolemia (10).

Além disso, a PRF também atuou no combate à criminalidade, cumprindo mandados de prisão, recuperando veículos e detendo pessoas. O número de flagrantes por crimes de trânsito foi três vezes maior em relação ao mesmo feriado no ano anterior.