PRF registra queda em sinistros de trânsito causados pela ingestão de álcool no Rio Grande do Norte

No mês de junho a lei seca completou 16 anos em vigor no Brasil. Conhecida por tornar mais rígido o combate à direção sob o efeito de álcool nas vias brasileiras, a norma estabeleceu tolerância zero para motoristas que dirigem após consumir bebidas alcoólicas e definiu a conduta como infração de trânsito gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por doze meses.

A Polícia Rodoviária Federal, que integra o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), tem como uma de suas principais atribuições a garantia da segurança viária, o que inclui a fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais brasileiras e o trabalho de prevenção feito junto aos motoristas, com a orientação de não dirigir sob o efeito de álcool.

No ano passado, a PRF registrou o menor número de sinistros de trânsito em que a causa principal foi a ingestão de álcool pelo condutor, com 3.597 sinistros registrados em todo o país. No Rio Grande do Norte tivemos uma redução de 99 sinistros em 2022 para 90 sinistros em 2023. As estatísticas de mortes e feridos nestes sinistros, na comparação entre os mesmos períodos, também diminuíram.

No mês de junho deste ano, foram realizados nas rodovias potiguares 265 comandos de alcoolemia, onde 8.752 testes de bafômetro foram realizados. Destes, 277 motoristas foram autuados pela recusa ao teste, e 16 casos em que ficou constatado a ingestão de álcool. Somente no último final de semana (28 a 30), 99 motoristas foram autuados, sendo cinco encaminhados à Polícia Civil.

Esses índices são indicadores do trabalho da PRF na fiscalização e prevenção de acidentes realizado no RN e nos demais estados brasileiros. A PRF permanece empenhada na fiscalização e conscientização de condutores sobre os perigos de dirigir sob efeito de álcool, lembrando que a responsabilidade e consciência do motorista faz toda a diferença.

Por um trânsito mais seguro, dirija com responsabilidade e ajude a salvar vidas.