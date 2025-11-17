PRF registra prisões e apreensões de armas de fogo e veículos em todo o RN

A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi intensificada neste fim de semana (15 e 16) no Rio Grande do Norte (RN), resultando em diversas prisões e apreensões relacionadas a armas de fogo e veículos. As ações ocorreram na capital e em diferentes pontos das rodovias federais no interior do estado.

Em São José de Mipibú, na BR-101, um homem de 43 anos foi preso na manhã de sábado (15). Ele conduzia um automóvel e, durante a abordagem, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela justiça da Paraíba, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Na região de Serra Negra do Norte, na BR-427, uma ação rápida da PRF resultou na recuperação de uma motocicleta que havia sido tomada de assalto minutos antes por três homens. Ao avistarem a viatura, os assaltantes perderam o controle do veículo e fugiram pela mata, abandonando a moto, celulares e um simulacro de pistola.

Em Parnamirim, na BR-304, os policiais prenderam um homem de 44 anos que conduzia uma motocicleta clonada. O veículo, que apresentava elementos de identificação adulterados, foi apreendido.

Já em Natal, na BR-101, durante a noite de sábado, um homem de 31 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava em um carro e transportava duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .25 e um revólver calibre .38, além de 14 munições intactas.

Todos os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos e veículos recuperados, foram encaminhados às respectivas Delegacias da Polícia Civil nos municípios das ocorrências.