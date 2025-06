PRF recupera veículo roubado e prende condutor por receptação na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta segunda-feira (24), um veículo com registro de furto e prendeu o condutor por receptação, na BR-101, em São José de Mipibu/RN.

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um Hyundai/Creta de cor prata e, após verificação detalhada, constataram que o veículo havia sido furtado em Vitória/ES, no dia 28 de outubro de 2024. O condutor, um homem de 39 anos, foi preso e encaminhado, junto ao automóvel, à Delegacia da Polícia Civil local para os procedimentos cabíveis.

A ação reforça o trabalho da PRF no combate aos crimes patrimoniais. Somente em 2025, a PRF já recuperou 287 veículos com registro de furto ou roubo nas rodovias federais do Rio Grande do Norte. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando 167 veículos foram recuperados, houve um aumento de 71,86% nas apreensões.

A PRF segue atuando de forma incisiva para garantir segurança nas estradas e combater o crime em todo o território potiguar.