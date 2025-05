PRF recupera veículo com registro de roubo/furto em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde da última segunda-feira (12), um veículo com registro de roubo/furto no município de Mossoró, região Oeste do Rio Grande do Norte. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina no km 57 da BR-304, em frente à Unidade Operacional da PRF.

Durante a abordagem a um automóvel HB20 1.0M de cor branca, os policiais constataram que a placa apresentava padrão incompatível com a legislação vigente. Diante das irregularidades, foi realizada uma análise minuciosa dos elementos identificadores do veículo, como chassi e número do motor, que indicaram se tratar de um automóvel com ocorrência de roubo/furto registrada em maio de 2020, na cidade de Natal/RN.

Diante dos fatos, condutor e veículo foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.