PRF recupera quatro motocicletas e um veículo roubado no RN

Comunicação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, entre o meio dia desta terça-feira (07/03) e às 11 h desta quarta-feira (08/03), nas rodovias federais do Rio Grande do Norte, duas motocicletas roubadas, duas adulteradas e um veículo roubado. Quatro pessoas foram presas.

A primeira ocorrência se deu na tarde de terça-feira, no km 102 da BR 406, em João Câmara/RN. Um homem de 20 anos, condutor de uma CG 160 Start, foi abordado pela prática de direção perigosa. Ao analisarem o veículo, os policiais constataram que se tratava de uma motocicleta roubada que ostentava placas falsas. O homem foi preso.

Já na manhã desta quarta-feira (08/03) um homem de 40 anos recebeu voz de prisão por conduzir uma motocicleta roubada no km 34 da BR 406, município de Guamaré/RN e uma motocicleta adulterada foi apreendida na mesma localidade, abandonada às margens da rodovia. Uma quarta motocicleta, com sinais identificadores adulterados, foi apreendida no km 32 da BR 406. O seu condutor, um homem de 23 anos, foi preso.

Em Mossoró/RN, no km 04 da BR 405, uma mulher de 37 anos foi detida por conduzir um veículo do modelo Fit, de cor cinza, roubado. O veículo ostentava placas falsas.