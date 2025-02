PRF realizará primeiro leilão de veículos retidos de 2025 no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Norte promoverá, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2025, o primeiro leilão de veículos retidos do ano. O evento será realizado exclusivamente on-line, por meio do site do leiloeiro oficial www.mnleilao.com.br, onde os interessados já podem realizar lances nos lotes disponíveis.

Serão ofertados um total de 369 veículos, distribuídos em 135 lotes conservados e 62 lotes de sucatas, podendo sofrer alterações quantitativas até a data do leilão. Os automóveis e motocicletas arrematados nos lotes conservados poderão voltar à circulação após a regularização, enquanto os veículos classificados como sucata serão destinados exclusivamente ao desmonte. O veículo de maior valor do leilão é uma S10, modelo 2014, com lance inicial de R$ 60 mil.

Edital e regras do leilão

O Edital Nº 3/2025/LEILÃO-RN já está disponível no site do leiloeiro e contém informações detalhadas sobre os veículos, lances iniciais, endereços para visitação, além dos direitos e responsabilidades dos arrematantes.

Os lotes arrematados com direito a documentação serão entregues sem multas ou débitos de anos anteriores, sendo de responsabilidade do comprador apenas as taxas do Detran para a transferência e os débitos de licenciamento referentes ao exercício de 2025. Além disso, sobre o valor do lance, será aplicada a comissão do leiloeiro (8,75%) e o ICMS, conforme legislação vigente.

Visitação dos veículos

Os interessados poderão visitar os veículos nos dias 22, 24 e 25 de fevereiro de 2025, nos seguintes locais:

Caicó/RN (BR 427, km 102, vizinho ao Posto do Moinho) – Lotes: 01 ao 48; 348 ao 359

Mossoró/RN (Av. Mota Neto, em frente ao Hospital São Luiz, Bairro Aeroporto) – Lotes: 60 ao 88; 360 ao 368

Natal/RN (Av. Industrial Francisco da Motta, Bairro Bom Pastor) – Lotes: 100 ao 183; 370 ao 407

A PRF reforça a importância de os interessados consultarem o edital e verificarem previamente em qual pátio está localizado o veículo desejado antes de realizar qualquer lance.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no site do leiloeiro www.mnleilao.com.br.