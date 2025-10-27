PRF realizará leilão de veículos retidos nesta quinta, 30

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, nesta quinta-feira (30/10), no Rio Grande do Norte, o quarto leilão de veículos retidos, do ano de 2025. Serão leiloados automóveis e veículos de duas rodas, que poderão entrar em circulação pelo comprador ou serem destinados a sucatas. Serão postos à venda 508 veículos, distribuídos em 262 lotes conservados e 78 em lotes de sucata, podendo sofrer alterações quantitativas até o momento da realização do leilão.

O edital do leilão foi publicado e está disponível no site do leiloeiro, pelo link www.mnleilao.com.br. Nele contém os detalhes dos veículos, os locais para a visitação, os lances iniciais, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes. A maioria dos lotes estão com fotos disponíveis na mesma página.

Os lances já podem ser ofertados pela internet até o momento da realização do leilão, que ocorrerá exclusivamente on-line, no dia 30 de outubro de 2024, pelo site: www.mnleilao.com.br.

Os lotes arrematados com direito a documentação serão disponibilizados, sem multas ou débitos de anos anteriores, apenas com as taxas do Detran para transferência e os débitos de licenciamento referentes ao exercício corrente (2025). Sobre o valor do lance dado, o comprador é responsável pela comissão do leiloeiro (8,75%) e o ICMS.

Leiam atentamente o edital publicado (EDITAL Nº 09/2025/LEILÃO-RN).

As visitações estarão disponíveis nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2025, nos locais indicados no edital. É importante verificar em qual dos pátios está o lote de interesse do participante.

Endereços para visitação:

Lotes: 01 ao 36; 400 ao 410: – Pátio TRANSGUARD – Localizado no Município de Caicó/RN: Br 427, km 102, vizinho ao Posto do Moinho, às margens da rodovia;