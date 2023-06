PRF realiza cerimônia de posse do novo Superintendente no Rio Grande do Norte

Nesta quarta-feira (21), em Natal/RN, foi realizada a cerimônia de posse do novo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte, Péricles Venâncio dos Santos. A cerimônia, que foi realizada no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, contou com a presença do Diretor-Geral da PRF, Fernando Oliveira, e de diversas autoridades.

Péricles Venâncio é paraibano e tem 56 anos. É bacharel em Engenharia Civil, Pós-Graduando em Ciências Policiais e pertence ao quadro de Instrutores da Universidade Corporativa da PRF (UniPRF). Iniciou suas atividades na instituição no ano de 2005 no Rio Grande do Sul. Já ocupou as funções de Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da PRF em Caicó/RN e Chefe do Núcleo de Operações Especiais da PRF no Rio Grande do Norte.