PRF prende trio e apreende 30 kg de ‘super maconha’ na BR-304, em Riachuelo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite deste domingo (9), três pessoas por tráfico de drogas durante uma abordagem no km 236 da BR 304, em Riachuelo/RN. O flagrante ocorreu por volta das 20h40, quando os policiais interceptaram um veículo GM/Astra Sedan de cor branca e encontraram 32 tabletes de Skunk, totalizando aproximadamente 30 kg da droga.

Foram presos um homem de 28 anos, uma mulher de 31 anos e outro homem de 34 anos, que transportavam a droga de Fortaleza/CE para Natal/RN, conforme relato de um dos detidos. Durante a abordagem, os ocupantes demonstraram nervosismo e não souberam justificar a viagem. A droga foi encontrada inicialmente no porta-malas do veículo e, ao aprofundarem a fiscalização, os policiais localizaram mais tabletes no interior do carro.

Além da droga, foram apreendidos R$ 1.240 em dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Conhecido como “supermaconha”, o Skunk tem alto teor de THC, sendo muito mais potente que a maconha comum. E, no mercado do crime, seu valor é significativamente superior.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia Regional da Polícia Civil em São Paulo do Potengi/RN, onde responderão por tráfico de drogas.

A PRF segue intensificando o combate ao crime organizado, reforçando a segurança nas rodovias federais e impedindo que grandes carregamentos de entorpecentes cheguem ao seu destino final.