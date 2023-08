PRF prende três homens durante fim de semana no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, durante o fim de semana no Rio Grande do Norte, três homens, entre 26 e 66 anos. Dois homens foram flagrados dirigindo sob influência de álcool e outro homem foi preso pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Na tarde deste sábado (05), no km 105 da BR 406, em João Câmara/RN, foi preso um homem de 26 anos por dirigir uma motocicleta CG 125 com sinal identificador de veículo adulterado. Ocorrência encaminhada à Delegacia Regional da Polícia Civil localizada no município.

Ainda na tarde do sábado (05), no km 104 da BR 101, em Parnamirim/RN, foi preso um homem de 30 anos, condutor de um Compass de cor vermelha, pelos crimes de condução de veículo sob influência de álcool, afastar-se de local de acidente para fugir de responsabilidade penal ou civil e por lesão corporal. O homem envolveu-se inicialmente em acidente sem vítimas e, durante discussão, empreendeu fuga, atropelando ocupante do outro veículo envolvido no acidente. A PRF foi acionada, localizou o veículo e identificou o condutor. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Parnamirim/RN.

Já noite do mesmo dia, no km 101 da BR 101, em Parnamirim/RN, foi preso um homem de 66 anos, por conduzir um veículo Focus com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Parnamirim/RN.