PRF prende três foragidos da justiça no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, em menos de vinte e quatro horas no Rio Grande do Norte, três homens, entre 26 e 42 anos. As prisões foram em cumprimento de mandados de prisão.

Na manhã de terça-feira (20), no km 110 da BR 226, em Santa Cruz/RN, foi preso um homem de 42 anos, condutor de um veículo Punto, por possuir em seu desfavor mandado de prisão por descumprimento de pensão alimentícia, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Santa Cruz em março deste ano. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz/RN.

Ainda na mesma manhã, no km 93 da BR 101, em Natal/RN, foi preso um homem de 42 anos, condutor de um automóvel Onix, pelo crime de falsidade ideológica e por possuir em seu desfavor mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido em janeiro deste ano pela 1ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Foragido encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia Civil em Natal/RN.

Já na manhã desta quarta-feira (21), no km 152 da BR 406, em Ceará-Mirim/RN, foi preso um homem de 36 anos, condutor de uma motocicleta Fan KS, por possuir em seu desfavor mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Comarca de João Câmara/RN, em janeiro deste ano por descumprimento de pensão alimentícia. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Ceará-Mirim/RN.