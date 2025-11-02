PRF prende traficante e apreende drogas, dinheiro, documentos falsos e veículo adulterado no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma importante apreensão nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, por volta das 16h30, no km 134,0 da BR-226, no município de Campo Redondo, Rio Grande do Norte. A ação resultou na prisão de um indivíduo e na desarticulação de crimes de adulteração veicular, tráfico de drogas e uso de documentos falsos.

​Durante fiscalização de rotina, a equipe da PRF abordou um veículo do tipo Caoachery/Tiggo5, de cor preta. Após procedimentos de checagem mais aprofundados, os agentes constataram que o automóvel portava sinais identificadores adulterados, caracterizando-o como um veículo clonado/roubado. ​A inspeção minuciosa revelou a presença de material ilícito e documentação falsa.

Apreensões e Delitos

​As atividades policiais resultaram nas seguintes apreensões: ​

Drogas: 1,0 Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína e 2,0 Kg de Crack, totalizando 3 quilos de entorpecentes. ​

Valores: R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais) em espécie. ​

Documentos Falsos: Uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e um CRLV/CRV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) com indícios de falsificação. ​

Outros: Um telefone celular e o automóvel utilizado na prática criminosa. ​

Diante dos fatos, foram constatados os delitos de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Tráfico de drogas e Uso de documento falso. ​

O indivíduo, qualificado na ocorrência como autor dos crimes, foi detido e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz/RN para a formalização dos procedimentos legais cabíveis.

​A PRF reforça seu compromisso com a segurança viária e o combate incessante ao crime organizado nas rodovias federais.