PRF prende quatro homens durante o fim de semana na Região Oeste Potiguar

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, durante o fim de semana nos municípios de Mossoró e Apodi/RN, quatro homens, entre 21 e 45 anos, apreendeu cocaína e recuperou uma motocicleta.

Na tarde de sexta-feira (02), no km 03 da BR 405, em Mossoró/RN, foi preso por tráfico de drogas, um homem com 30 anos, condutor de um Gol branco. No interior do referido veículo foi encontrado 150 g de cocaína. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Plantão de Polícia Civil em Mossoró/RN.

Ainda na noite de sexta-feira (02), no km 25 da BR 304, em Mossoró/RN, foi preso um homem de 21 anos, condutor de um veículo Cruze, por estelionato. Havia em seu desfavor Boletim de Ocorrência Policial registrado na Polícia Civil do estado do Maranhão pelo mesmo crime. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Plantão de Polícia Civil localizada no município.

Já na tarde deste sábado (03), também em Mossoró/RN, no km 0 da BR 405, foi preso um homem de 45 anos, condutor de uma motocicleta CG 150 preta, por possuir em seu desfavor mandado de prisão por descumprimento de pensão alimentícia. O mandado foi expedido pela 3ª Vara da Comarca de Val Paraíso/GO. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Plantão de Polícia Civil localizada no município.

Por fim, no final da tarde de sábado (03), em Apodi/RN, foi preso pelo crime de receptação um homem de 27 anos, condutor de uma Biz 125 de cor vermelha. Após análise dos sinais identificadores do veículo foi constatado que a motoneta foi roubada em 2021 em Mossoró/RN. O veículo era um clone. Ocorrência encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil em Pau dos Ferros/RN.