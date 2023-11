PRF prende quadrilha que cometia furtos em shopping de Natal

Uma quadrilha que realizava furtos em lojas de Natal foi presa em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite da última quarta-feira (1º). A abordagem aconteceu no km 118 da BR 101, nas proximidades do município de São José de Mipibu.

Os suspeitos estavam em uma Spin de cor branca. O condutor era um homem de 29 anos, acompanhado por quatro passageiras. No interior do veículo foram encontrados diversos itens furtados horas antes pela quadrilha. A ação foi denunciada por equipes de segurança do shopping da capital, onde teria ocorrido o crime.

Foi constatado, através dos sistemas operacionais, que o condutor já havia sido preso pela PRF em março de 2022 pelo crime de receptação de veículo roubado. Os envolvidos são de Pernambuco e entre os itens furtados estavam peças de roupa, brinquedos e alimentos.

O condutor e as quatro mulheres foram presos pelos crimes de furto qualificado e formação de quadrilha e encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Natal.