PRF prende motociclista por embriaguez em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 56 anos pelo crime de embriaguez ao volante. O homem conduzia uma motocicleta no momento da prisão. O fato aconteceu neste domingo (29) na BR-405, em Mossoró.

Durante fiscalização, os policiais rodoviários perceberam sinais evidentes de embriaguez no condutor. Submetido ao teste do etilômetro, foi registrado o teor de 1,21 mg/L de álcool no sangue, índice considerado extremamente elevado e que configura crime de trânsito, conforme o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Mossoró para os procedimentos cabíveis. A embriaguez ao volante é uma das principais causas de sinistros graves e mortes no trânsito brasileiro.

De acordo com o art. 165 do CTB, a infração é considerada gravíssima, resultando em multa de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quando configurado o crime de trânsito (teor superior a 0,33 mg/L), como neste caso, o condutor ainda pode responder por crime com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição da habilitação.

A PRF reforça a importância da conscientização e lembra: álcool e direção não combinam. Se beber, não dirija. Sua escolha salva vidas.