PRF prende homem por porte ilegal de arma de fogo durante abordagem na BR 304

Na noite deste sábado, 19, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo na BR-304, nas proximidades do município de Angicos, na região central do Estado.

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um veículo Volkswagen Polo. Durante a revista no interior do automóvel, foi encontrada uma pistola da marca Taurus, municiada com 17 projéteis, o que configurou o flagrante.

Diante da situação, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Baixa do Meio/RN, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A ação reforça o compromisso da PRF com a segurança nas rodovias federais, combatendo o porte ilegal de armas e prevenindo crimes mais graves.