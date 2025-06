PRF prende homem por importunação sexual na BR-304 em Mossoró

Na manhã deste sábado (21), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 59 anos pelo crime de importunação sexual, durante fiscalização a um ônibus de linha interestadual na BR-304, em Mossoró.

O veículo fazia a rota entre os estados de Pernambuco e Ceará. Após denúncia feita por uma passageira, os policiais identificaram o suspeito e o conduziram à Delegacia de Plantão de Mossoró/RN, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Durante o registro da ocorrência, o autor admitiu o contato físico, mas tentou minimizar sua conduta — o que, ainda assim, configura crime grave previsto em lei. Após os trâmites legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. A conduta foi enquadrada no artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual:

> Art. 215-A – Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Pena: reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave.

A PRF reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher e orienta que toda vítima de importunação ou qualquer forma de assédio denuncie imediatamente. O canal de emergência da PRF é o 191, disponível 24 horas por dia. Denunciar é um ato de coragem e proteção. A sua voz pode salvar outras vidas.