PRF prende homem por embriaguez ao volante em Mossoró

Na tarde deste domingo (27), por volta das 17h10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem de 59 anos por embriaguez ao volante, no km 43 da BR-304, em Mossoró, região Oeste do Rio Grande do Norte.

O suspeito conduzia uma motocicleta da marca Traxx quando foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Segundo os agentes da PRF, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados e odor etílico.

Diante da impossibilidade de realizar o teste do etilômetro — o popular bafômetro — foi lavrado um Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, documento previsto na legislação de trânsito para casos em que o exame não pode ser realizado.

Além da suspeita de conduzir sob efeito de álcool, a equipe policial também constatou que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), agravando ainda mais a situação.

Diante dos fatos, o motociclista foi detido e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Mossoró, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. O veículo foi retido e a ocorrência registrada como crime de trânsito.

A PRF reforça a importância da prudência nas rodovias e alerta para os riscos de conduzir veículos sob efeito de álcool, infração que coloca em risco não apenas a vida do condutor, mas também de outros usuários da via.