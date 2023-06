PRF prende homem em Mossoró/RN por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde desta segunda-feira (19), no km 57 da BR 304, em Mossoró/RN, uma arma, e prendeu um homem de 32 anos.

Durante fiscalização na BR 304, uma equipe da PRF prendeu o condutor de um automóvel ARGO, por portar uma pistola com um carregador e 12 munições, calibre 9 mm. A arma estava escondida no painel do veículo.

Já havia no ano passado um registro de ocorrência por disparo de arma de fogo envolvendo o homem. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Mossoró/RN.