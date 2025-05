PRF prende homem com mandado de prisão por homicídio em Parnamirim

Na tarde da última segunda-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 57 anos com mandado de prisão por homicídio, durante fiscalização no quilômetro 103 da BR-101, no município de Parnamirim, região metropolitana de Natal/RN.

No final da tarde, a equipe abordou uma motocicleta, de cor preta, que transitava com a placa levantada — em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. A irregularidade motivou a abordagem.

Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o proprietário da motocicleta, expedido pela 2ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O mandado está relacionado ao crime de homicídio, conforme o Art. 121 do Código Penal.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão de Parnamirim/RN para os procedimentos cabíveis. A motocicleta foi entregue à Polícia Civil para posterior liberação à família do conduzido, já que não havia pendências administrativas relacionadas ao veículo.