PRF prende dois homens nas últimas 24 horas no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nas últimas 24 horas, no Rio Grande do Norte, dois homens, de 25 e 54 anos, por direção perigosa e embriaguez ao volante respectivamente.

Na tarde desta quarta-feira (14), no km 295 da BR 304, em Macaíba/RN, durante fiscalização foi dada ordem de parada ao condutor de um veículo Polo, que desobedeceu e iniciou fuga, sendo abordado após dois quilômetros. No interior do veículo foram localizados dois envelopes plásticos pequenos, um com cloridrato de cocaína e outro com maconha. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Parnamirim/RN, pelos crimes de porte de droga para consumo e direção perigosa.

Já no período da noite, no km 113 da mesma rodovia, em Assú/RN, foi preso um homem de 54 anos, por dirigir sob influência de álcool um Clio de cor prata. O teste de etilômetro resultou no valor de 1,12 mg/l(miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado). Ocorrência encaminhada à Delegacia de Plantão de Polícia Civil localizada no município.