PRF inicia operação de fiscalização de velocidade no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal iniciou, nesta segunda-feira (14), no Rio Grande do Norte, a operação de fiscalização de velocidade denominada “Velocidade Máxima”. A ação prosseguirá até o dia 31 de agosto e contará com reforço policial para fiscalizar as rodovias federais potiguares, com o intuito de prevenir e reduzir os acidentes graves, como também conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

Serão utilizados nas fiscalizações radares portáteis em horários e trechos críticos com maior ocorrência de acidentes para captar infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade. Esse é um dos maiores causadores de acidentes graves e mortes nas rodovias federais. Também haverá fiscalização contra ultrapassagens forçadas em locais proibidos nas rodovias.

Durante os meses de janeiro a maio de 2023, foram identificados 203 pontos críticos nas rodovias brasileiras para acidentes graves, representando 30% de todas as ocorrências de acidentes graves na malha rodoviária federal. Portanto, a operação Velocidade Máxima, está alinhada com os objetivos instituídos pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), criado pelo Governo Federal, que tem como meta desde 2018, a redução de 50% da taxa de mortalidade em um período de 10 anos.

Dessa maneira, a ação é fundamental para conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e combater acidentes graves nas rodovias que cortam o estado do Rio Grande do Norte e de todo o país.