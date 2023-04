PRF inicia a Operação Semana Santa 2023 no Rio Grande do Norte

Comunicação PRF

A Polícia Rodoviária Federal iniciou desde a zero hora desta quinta-feira (06/04) a Operação Semana Santa 2023 que se estende até as 23h59min do próximo domingo (09/04), em todo o país.

O efetivo policial será reforçado para garantir a segurança viária nas sete rodovias do estado do Rio Grande do Norte e o excesso de velocidade estará entre as infrações mais combatidas, pois esteve entre as cinco principais causas de acidentes registrados no feriado da Semana Santa em 2022, nas estatísticas nacionais.

Dados da Operação Semana Santa 2022 no RN (14/04 a 17/04)

Número de Acidentes graves: 6

Número de Mortos: 5

Número de Feridos graves: 5

Rodovias do RN com maior número de acidentes: BR 304 e BR 226

Principais causas de acidentes durante a Operação Semana Santa em 2022 no RN: Animais na pista (1); Ausência de reação do condutor (1); Conversão proibida (1); Reação tardia ou ineficiente do condutor (2); Velocidade incompatível (1).

Período do dia com maior concentração de acidentes: 19 h e as 09 h da manhã.

Restrição de tráfego para veículos de carga

Com o início da Operação Semana Santa 2023, em determinados horários está proibido o tráfego de veículos e combinações de veículos de carga que necessitem de Autorização Especial de Trânsito ou Autorização Específica e que excedam as seguintes dimensões:

– Largura superior a 2,60 m;

– Altura acima de 4,40 m;

– Comprimento maior de 19,80 m;

– Peso bruto total combinado acima de 57 toneladas.

A proibição é válida para os trechos de pista simples de 23 estados e do Distrito Federal. No RN, a restrição ocorrerá nas BR 26 e 304.

Desrespeitar essa determinação é infração de trânsito de natureza média, sujeita a multa. O motorista flagrado desrespeitando a restrição é obrigado a esperar o retorno do tráfego normal. A recomendação da PRF é que, antes de viajar, o motorista confira na tabela abaixo as restrições.

Dicas para viajar em segurança

– Planejar a viagem com antecedência;

– Respeitar os limites de velocidade;

– Manter os faróis acesos;

– Usar e exigir que todos os passageiros usem o cinto de segurança;

– Não usar o aparelho celular ao volante;

– Ultrapassar somente em local permitido;

– Não misturar álcool e direção.

Durante os feriados prolongados, em razão do aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais, as equipes da PRF são mobilizadas ao longo das rodovias e as ações de fiscalização intensificadas em pontos estratégicos com a finalidade de reduzir o número de acidentes. As atividades desenvolvidas são focadas em coibir infrações de trânsito e crimes, além de ações educativas que orientam os usuários durante a viagem.

Combate ao crime

As ações de fiscalização e educação para o trânsito desenvolvidas pela PRF na Operação Semana Santa 2023 não interferem no combate à criminalidade. Os policiais estão atentos na prevenção e repressão a atos ilícitos nas rodovias federais – enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, à circulação de veículos roubados/furtados, crimes ambientais e outras práticas criminosas.