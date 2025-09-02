PRF flagra mais de 98 toneladas de excesso de peso no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Norte encerrou, no último sábado (31), a terceira edição da Operação Peso Legal. A fiscalização, que teve como foco o combate ao excesso de peso em veículos de carga, ocorreu durante duas semanas, entre os dias 18 e 31 de agosto, nas principais rodovias federais do estado.

Ao longo da operação, a equipe da PRF fiscalizou 243 caminhões e outros veículos pesados. Durante as vistorias, 22 veículos foram flagrados transitando com sobrecarga. O peso excedente totalizou impressionantes 98.241 quilos, gerando multas e exigindo o transbordo da carga para que os veículos pudessem seguir viagem.

Além das infrações relacionadas ao excesso de peso, a operação também resultou em diversas ocorrências criminais. No total, 15 pessoas foram detidas por diferentes delitos. Entre as prisões, destacam-se casos de posse de entorpecentes, dirigir sob o efeito de álcool, receptação e cumprimento de mandados de prisão em aberto. Um dos pontos de atenção da operação foi a apreensão de 51 unidades de anfetaminas, popularmente conhecidas como “rebites”, substância frequentemente utilizada por motoristas para se manterem acordados por longos períodos.

O combate ao excesso de peso nas rodovias é de fundamental importância. Veículos sobrecarregados representam um sério risco à segurança viária, comprometendo a estabilidade e a capacidade de frenagem, o que aumenta drasticamente a probabilidade de acidentes graves. Além do perigo para os motoristas e outros usuários da via, o excesso de peso acelera a deterioração do pavimento asfáltico, gerando custos de manutenção elevados para os cofres públicos e impactando diretamente a qualidade e a durabilidade das estradas. A fiscalização rigorosa, como a realizada na Operação Peso Legal, atua não apenas na segurança imediata, mas também na preservação do patrimônio público e na garantia de uma logística de transporte mais segura e eficiente.