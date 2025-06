PRF flagra graves irregularidades em veículos durante fiscalização na BR-406

Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma fiscalização na BR-406, em São Gonçalo do Amarante/RN, que resultou no flagrante de duas ocorrências que colocavam em risco a segurança viária.

Durante a abordagem a um caminhão-tanque, os policiais constataram que o veículo transitava com mais de 4.000 kg de excesso de combustíveis, o que representa risco elevado de acidentes e danos ambientais. O condutor também foi flagrado com comprimidos de anfetamina e estava descumprindo a Lei do Descanso, que regulamenta o tempo de direção e repouso dos motoristas profissionais. O veículo foi autuado e as medidas administrativas cabíveis foram tomadas.

Em outra abordagem, os agentes identificaram um caminhão com o sistema de freios totalmente inoperante, sem cuíca e com mangueiras isoladas. O veículo ainda apresentava licenciamento vencido, pneus em condições precárias e ausência de aferição do tacógrafo. Diante das graves irregularidades, o veículo foi retirado de circulação até que todas as pendências sejam devidamente sanadas.

A PRF reforça que ações como essa são fundamentais para garantir a segurança nas rodovias federais e preservar vidas. A fiscalização seguirá intensificada ao longo do mês.