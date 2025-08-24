PRF flagra carretas com irregularidades graves em operação de fiscalização no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Norte realizou uma série de fiscalizações que resultaram na retenção de duas carretas com irregularidades graves e que apresentavam perigo de acidente na BR-406. As ações, parte da Operação Peso Legal – Fase III, destacam a importância do cumprimento das normas de trânsito para a segurança nas rodovias.

Carga superdimensionada e sem segurança

No dia 20 de setembro, no km 151 da BR-406, a PRF flagrou uma carga superdimensionada sendo transportada de forma irregular. Com 3,35 metros de largura, a carreta deveria ter escolta credenciada, mas seguia sem o acompanhamento.

A falta de segurança era ainda mais preocupante: o condutor não possuía o curso obrigatório para transporte de cargas indivisíveis, o veículo não tinha a placa de advertência de dimensões excedentes e, o mais grave, a carga não estava amarrada, o que aumentava significativamente o risco de um acidente. O veículo foi retido até a regularização completa das infrações.

.

Excesso de peso e falhas mecânicas

Em outra ocorrência, no dia 19 de agosto, no km 167 da mesma BR-406, a PRF abordou uma carreta que transportava postes de concreto. A fiscalização identificou um excesso de 4.300 kg na carga.

Além do excesso de peso, os agentes constataram outras falhas que comprometiam a segurança: um dos postes estava solto e ultrapassava o painel frontal da carreta, com risco de cair sobre a cabine do motorista. O veículo também estava com uma mangueira de freio isolada, uma falha mecânica grave. Para completar, o motorista não conseguiu comprovar o tempo de direção e descanso, o que contraria a legislação vigente.

A carreta, que saiu de Mossoró/RN com destino a Touros/RN, foi liberada apenas após o transbordo da carga excedente, o conserto do freio e a garantia de que o motorista teria as 11 horas de descanso exigidas por lei.

As duas ações demonstram a vigilância constante da PRF para coibir práticas que colocam em risco a vida de motoristas e passageiros nas rodovias federais.