PRF flagra 271 pessoas dirigindo veículo sob influência de álcool durante o mês de festividades juninas no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal flagrou, durante o período de 1º a 30 de junho do ano vigente, 271 pessoas dirigindo veículo sob influência de álcool no Rio Grande do Norte. Desse total, 259 pessoas foram autuadas no valor de R$ 2.934,70 e terão a carteira de habilitação suspensa. Doze pessoas tiveram as mesmas penalidades, e ainda foram presas pelo crime de embriaguez ao volante.

Durante as festividades a PRF intensificou a fiscalização em todas as regiões do estado. Mais de 11 mil veículos e treze mil pessoas foram fiscalizadas. Foram realizados 10.375 testes de etilômetro, representando um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Quase metade das autuações de alcoolemia foram na Região Oeste do estado, com 132 ocorrências de embriaguez de um total de 271.

No mesmo período ocorreram 75 acidentes com feridos nas rodovias federais que cortam o estado, mesmo número do ano anterior. Houve registro de quatro óbitos, resultando em uma redução de 33% em relação ao ano de 2022. Paralelamente, durante o mês de junho, a PRF realizou diversas ações educativas como palestras e “Cinema Rodoviário”, alcançando mais de 1.877 pessoas, conscientizando-as sobre a importância de um trânsito mais seguro para todos.