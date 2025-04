PRF encerra Operação Semana Santa e Tiradentes 2025 no RN sem mortes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta segunda-feira 21 a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025 no Rio Grande do Norte, com redução no número de feridos e nenhum registro de morte nas rodovias federais do estado. A operação ocorreu entre os dias 17 e 21 de abril, um dia a mais que no ano anterior devido à inclusão do feriado de Tiradentes.

Durante o período, foram registrados 20 acidentes, número próximo ao do ano anterior 18, o que representa um aumento de 11%. O número de acidentes com feridos caiu de 18 para 16, também uma redução de 11%. Já o número de pessoas feridas apresentou queda de 26%, passando de 27 em 2024 para 20 em 2025.

“O dado mais relevante é que, pelo segundo ano consecutivo, não houve registro de óbitos nas rodovias federais potiguares durante o feriado, reforçando a efetividade das ações de prevenção e fiscalização da PRF”, afirmou a corporação em nota.

As ações de fiscalização contaram com 59 comandos de alcoolemia, nos quais foram realizados 2.029 testes de bafômetro, um aumento de 33% em relação a 2024. No total, 33 pessoas foram autuadas por dirigirem sob influência de álcool.

A operação também resultou em 79 flagrantes de ultrapassagens indevidas. Outras infrações mais comuns foram o não uso do cinto de segurança (art. 167), a condução de motocicleta sem capacete (art. 244, I) e o transporte inadequado de crianças (art. 168).

Na área educativa, 720 pessoas participaram de ações voltadas para a conscientização sobre segurança no trânsito.

No combate ao crime, dois veículos com registro de roubo foram recuperados. Ambos estavam com sinais de adulteração e circulavam clonados.

A PRF avaliou os dados como reflexo da atuação integrada entre fiscalização, educação e policiamento ostensivo. “Apesar do aumento do tempo de operação e da movimentação intensa nas rodovias federais, os indicadores apontam uma tendência positiva de queda na gravidade dos acidentes e de aumento na efetividade das ações preventivas e repressivas”, informou o órgão.