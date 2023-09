PRF e Polícia Civil recuperam veículo em Angicos/RN roubado na cidade do Rio de Janeiro/RJ

A Polícia Rodoviária Federal, em uma ação conjunta com a Polícia Civil, recuperou, nesta terça-feira (26), em Angicos/RN, um veículo, e prendeu um homem de 37 anos pelo crime de receptação.

Na tarde desta terça-feira (26), em Angicos/RN, policiais rodoviários federais e policiais civis, abordaram um automóvel Civic de cor preta. Após análise dos sinais identificadores do veículo foi constatado registro de roubo ocorrido na cidade do Rio de Janeiro/RJ em setembro de 2020. O automóvel tratava-se de um clone e trafegava com placas de outro veículo com as mesmas características. O condutor, um homem de 37 anos, alegou morar na cidade de Rio das Ostras/RJ e ter adquirido o veículo em Cabo Frio/RJ.

Diante dos indícios dos crimes de adulteração e receptação, o homem e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Angicos/RN.