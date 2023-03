PRF e DEICOR apreendem 300 kg de maconha em Mossoró

Na noite desta sexta feira, 10 de março, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Delegacia Especialização em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) da Polícia Civil, resultou na prisão de três homens e apreensão de cerca de 300 kg de maconha.

A droga foi encontrada dentro do carro modelo Fiat/Linea, que acompanhado de um outro, do tipo Chevrolet/Cruze. Eles foram parados na BR-304, no km 25.

De acordo com a Polícia Civil, os homens são ligados a uma organização criminosa que atuava no transporte da droga da região Norte do Brasil para o Rio Grande do Norte. A PRF estima que a droga apreendida está em um valor de 900 mil reais. A ocorrência foi encaminhada para a Deicor em Natal.