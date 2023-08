PRF cumpre mandados de busca e apreensão em Pau dos Ferros/RN

A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, atendendo solicitação do Ministério Publico do Rio Grande do Norte (MPRN), cumpriu, nesta segunda-feira (28), mandados de busca e apreensão em sucatas ilegais na cidade de Pau dos Ferros/RN e adjacências.

Foram cumpridos 11 mandados, resultando na detenção de 03 pessoas e recuperação de 03 veículos, diversos motores e caixas de câmbio roubados. Também foram apreendidas 04 armas de fogo e 62 cartuchos de munição.

O objetivo da ação é o combate ao roubo e furto de veículos e o enfrentamento às fraudes veiculares no Rio Grande do Norte.