PRF apresenta resultados expressivos nos primeiros 10 dias de operação no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal apresentou um resumo dos esforços empenhados e dos resultados obtidos após os primeiros dez dias da Operação RN Seguro. Os números demonstram reforço no efetivo policial, equipamentos utilizados e o reflexo dessas medidas no combate às ações criminosas que aterrorizam o estado do Rio Grande do Norte.

Quanto ao reforço de efetivo no estado, a PRF destacou para a operação mais de 600 policiais. Além disso, o combate à onda de ataques contou com o incremento de 170 viaturas e duas aeronaves enviadas pelo órgão. Como resultados operacionais nesse período, foram mais 4 mil veículos abordados, 5 mil pessoas fiscalizadas e mais de 50 prisões efetuadas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social do Rio Grande do Norte (SESED), de terça-feira (14) a quarta-feira (22), houve uma redução de 98% nos ataques criminosos registrados no estado, passando de 104 para apenas 2 ocorrências dessa natureza.

Comunicação PRF